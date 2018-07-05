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Afrin'de bombalı saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin'de, bombalı eylem hazırlığındaki iki PKK'lı yakalandı.

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Afrinde bombalı saldırı hazırlığındaki PKKlılar yakalandı

Afrin'in Meydanki beldesindeki dağlık alandan şehir merkezine sızmaya çalışan teröristler, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

ÖSO polisleri, bombalı saldırı planlayan biri Türk vatandaşı 2 PKK'lıyı sağ ele geçirdi.

Yakalananların üzerinde, susturuculu silahlar ve el yapımı bombalar bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor.

Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen teröristlere ait bazı hücreler bulunduğu biliniyor.

Cerablus'ta bombalı saldırı

TSK ve ÖSO'nun kontrolündeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, Cerablus ilçesinde sabah saatlerinde iki bombalı araç patlatıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bomba yüklü araçların, ilçenin doğusundaki Pazar sokağında bir yola daha önce bırakıldığı ve bulundukları yerde patlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: PKK, bombalı saldırı, afrin
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