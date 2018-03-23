Afrin’de 4 Grad füzesi daha ele geçirildi

TSK'nın, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden, Afrin ilçe merkezi ile belde ve köyleri örgütün işgalinden kurtaran Mehmetçik, terörden temizlenen alanlarda görevini büyük kararlılıkla sürdürüyor.

Mehmetçik, dünkü arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütüne ait 4 Grad füzesini daha ele geçirdi.

Afrin temizleniyor. Dünkü yapılan arama faaliyetlerinde 4 Grad füzesi daha ele geçirildi. pic.twitter.com/VxeRv3C94L — TSK (@TSKGnkur) 23 Mart 2018

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin’i teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerinin kullandığı sığınak ve silah depolarını arıyor.

SAT komandoları sahada

Afrin’de teröristlere ait sığınak ve silah depolarının aranmasına yönelik çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Sualtı Taaruz Komutanlığı'na bağlı timler de görev alıyor.

Kaynak: TRT Haber