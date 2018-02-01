"Afrin operasyonu dünyada da örnek gösterilecek bir operasyondur"

Washington merkezli Turkish Heritage Organization (THO) adlı düşünce kuruluşunun "Bölgesel İstikrar: NATO Altında ABD-Türkiye Stratejik İttifakı ve İşbirliği" başlıklı panele Emekli Hava Pilot Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu ile ABD ordusundan emekli Deniz Piyade Komutanı General James Conway katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Amerika Türk Koalisyonundan (TCA) Nilsu Gören yaptı.

Panelin ardından soruları yanıtlayan Nogaylaroğlu, Afrin operasyonunu değerlendirdi.

"Dünyada da örnek gösterilecek"

Nogaylaroğlu, "Afrin operasyonu sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek gösterilecek bir operasyondur. Bu, hem TSK hem de Türk milleti için son derece önemlidir. Afrin operasyonu, Türk milletinin ve askerinin yüz akı olacak bir operasyondur. Zira son dönemde TSK birçok badireyi atlattı ve bazı soru işaretleri vardı. Bunların giderilmesi açısından çok önemli oldu." dedi.

Türk halkının hemen hepsinin bu operasyonu destekliyor oluşunun da çok değerli olduğunu vurgulayan emekli tümgeneral, "Bu operasyon Türk halkının bekasıyla ilgilidir ve hepimizin bir araya gelmiş olması hayati derecede önemi haiz." dedi.

"Bir tane Türk perçini görecek miyiz diyorduk"

Afrin'deki operasyonun, TSK'nın son dönemde milli savunma sanayinin geliştirmiş olduğu silahları kullanması açısından da önemli olduğunu hatırlatan Nogaylaroğlu, "36 yıl Türk Hava Kuvvetlerinde uçtum, bir tane Türk perçini görecek miyiz derken bugünlere geldik. Türk karar vericilerinin, milletimizin ve mühendislerimizin bir araya gelerek bu milli silahları geliştirmiş olması gerçekten gurur verici." diye konuştu.

"İki günde alını geçilebilirdi"

Nogaylaroğlu şunları söyledi:

"Biz terörle mücadele ederken sivillerin zarar görmemesi noktasında azami dikkat gösteren bir milletiz. Burada da ordumuz ve askerimiz aynı hassasiyeti gösteriyor. Eğer sivillerle ilgili hassasiyet gösterilmese o bölge iki günde alınıp geçilebilirdi, ama sırf siviller zarar görmesin noktasında azami dikkat gösteriliyor."

"FETÖ herhangi bir örgüt değildir"

Balyoz Davası sürecinin ilk mağdurlarından olan ve 3 yıla yakın hapiste yatan Nogaylaroğlu, bu süreçle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türkiye için nasıl bir tehdit olduğu noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu doğrudan anlamış ve ele almış olması büyük bir şans. Bazı sorunlar yaşanıyor olabilir ama yürüyen tüm bu operasyonlarda onun desteğinin olması hayati önemi haiz. FETÖ herhangi bir örgüt değildir, Türkiye Cumhuriyeti devletini ele geçirmek üzere organize edilmiş bir gruptur. Umarım Amerikalılar da bunu anlarlar ve bu grubun ABD'de kalmasına müsaade etmezler."

Kaynak: AA