Afrin kırsalında sivil halk, evlerine dönüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep'e bağlı Afrin ilçesinde köy ve beldeleri teröristlerden temizlenen siviller, evlerine dönmenin heyecanını yaşıyor.

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan belde ve köylerde güvenli ortamı sağladıktan sonra sivillerin evlerine yerleşmelerine yardımcı oluyor.

Araçlara yükledikleri eşyalarla evlerine dönenler, bundan sonraki sürecin çok daha iyi olacağına inanıyor.

Terörün zulmü altında yaşadıkları korku dolu günleri unutup normal hayatlarına dönmeye çalışan Suriyeli Kürt ve Arap aileler, topraklarını özgürleştirip kendilerine her türlü desteği sağlayan Türkiye'ye dua ediyor.

YPG/PKK'dan temizlenen yerlerden biri olan Şeran beldesinde de insanlar yavaş yavaş evlerine dönüyor.

Beldede bulunan ve terör örgütünün zulmüne maruz kalan Suriyeli Kürtlerden Azad Ahmed de, ailesiyle evlerini eski haline döndürmeye çalışıyor.

Ahmed, bölgenin teröristlerin işgalinden kurtarılmasının ardından büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarının, kendilerine çok kötü davrandığını, kadın erkek demeden herkesi silah altına almaya çalıştığını anlatan Azad Ahmed, buna karşı çıktığı için cezalandırıldığını ifade etti.

"Türkiye'nin sivilleri vurmayacağını biliyorlar"

Afrin'de yakınlarının bulunduğunu ve oradan çıkmalarına izin verilmediğini vurgulayan Ahmed, şöyle konuştu:

"Uzun süredir bugünleri bekliyorduk ama aslında pek ümidimiz yoktu. Harekat başlayınca sevinçten ne yapacağımızı bilemedik. Allah'a şükürler olsun beldemiz terörden temizlendi. Bundan sonra her şeyin yoluna gireceğine inanıyoruz. Teröristler buradayken sürekli insanlara zulmediyordu, onlara karşı çıktığım için birkaç kez hapse konuldum ve her defasında kaçmayı başardım. Harekat başlayınca da insanlara silah verip zorla 'Savaşacaksınız' dediler ama kabul etmedik. Türk askeri geldi ve bizleri bu zalimlerden kurtardı, gıda yardımında bulundu, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.

Şu anda Afrin'de de yakınlarımız var, oradan çıkmak istiyorlar ama teröristler izin vermiyor. Onların üzerine mermi yağdırıyorlar. Millet çıkmasın diye etrafı kuşatmışlar. Çünkü Türkiye'nin sivilleri vurmayacağını biliyorlar bu sayede de kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Orada kadın ve çocuklar var bu yüzden de uçaklar vuramıyor. Biz de umutla onların gelmesini bekliyoruz."

"Allah'a şükrediyoruz"

Evine dönmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Kürt kökenli Suriyeli Meleknaz Musalli (67) de şu anda huzur içinde yaşadığı için Allah'a şükrettiğini dile getirdi.

Terör örgütünün bölgede insanlar için olumlu hiçbir şey yapmadığına dikkati çeken Musalli, "Burası ve birçok yer özgürleştirildi. Temennimiz Afrin'in de en kısa zamanda kurtarılması. Orada yakınlarımız var ve teröristlerin onlara zarar vermesinden korkuyoruz. İnşallah Türk askeri onları da bu beladan kurtarır" dedi.

Kısa bir süre önce teröristlerden alınan Kibar köyüne dönmek için ailesiyle yola koyulan Uday el Sultan ise harekat başladığında teröristlere canlı kalkan olmamak ve hayatta kalmak için evlerini terk edip Türkiye sınırına doğru gittiklerini belirtti.

Türk askerinin köyünü teröristlerden temizledikten sonra evlerine dönmek üzere yola çıktıklarını ifade eden Sultan, evine döneceği için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA