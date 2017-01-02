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Afrika'ya temiz su için buz gibi göle daldılar

Kanada’da her yıl 1 Ocak'ta düzenlenen Polar Bear Dip (Kutup Ayısı Dalışı) organizasyonu kapsamında yüzlerce kişi, Ontario Gölü’nün sıfırın altında 5 derecelik suyuna daldı.

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Afrikaya temiz su için buz gibi göle daldılar

Oakville kenti sahilindeki Coronation Park’ta toplanan yaklaşık 3 bin kişiden 800’ü gruplar halinde göle girdi. Hava sıcaklığının 5 derece olduğu Oakville'de göle dalacaklara sıcak çikolata ve kahve ikram edildi. İzleyicilere satılan sandviç ve içeceklerden elde edilecek gelir ise organizasyonun bağış kutusuna atıldı.

Farklı yaş gruplarında kostüm yarışması da düzenlenen organizasyonda, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri önlem aldı.

"Su için su"

Kutup Ayısı Dalışı’nı 32 yıl önce başlatan Trent ve Todd Courage kardeşler, bu yılki organizasyonda 150 bin dolar bağış toplamayı hedeflediklerini söylediler.

Bağışların, World Vision Vakfı aracılığıyla Rwanda, Mali, Uganda ve Tanzanya’nın köylerine içme suyu kuyuları açılması için kullanılacağını anlatan Courage kardeşler, "Bugün buraya gelen 800 kişi, daldıkları bu dondurucu sudan, dünyanın bir başka yerindeki insanlara temiz içme suyu çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Son 20 yılda toplanan bağış miktarının, bu yılki de dahil olmak üzere, 1,5 milyon dolara ulaştığını bildiren Courage kardeşler, sloganlarının "su için su" olduğunu belirtti.

Anne Gaye Courage da çocuklarına hem eğlenecekleri hem de faydalı olacakları bir iş yapmalarını tavsiye ettiğini, Polar Bear Dip fikrinin de böyle doğduğunu dile getirdi. AA

Etiketler: afrika, gol
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