Afrika'nın ilk elektrikli demir yolu hattı tamamlandı

Etiyopya resmi ajansı ENA'da yer alan habere göre, daha önce Etiyopya kısmı tamamlanan projenin, Cibuti bölümündeki çalışmalar da sona erdi.

Projenin tamamlanması dolayısıyla Cibuti'nin Nagad Tren İstasyonu'nda açılış töreni düzenlendi. Törene, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Gulle ve Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ekim ayında Etiyopya'daki bölümünün açılışı yapılan demir yolu hattı sayesinde, denize kıyısı olmayan Etiyopya'nın Aden Körfezi ve Kızıldeniz'e bağlantısı da kolaylaşmış oldu. Yeni hatla Addis Ababa'dan Cibuti Limanı'na ulaşmak yaklaşık 10 saat sürecek. Deneme seferlerinin yapıldığı hattın gelecek aylarda hizmete girmesi planlanıyor.

Afrika'daki en uzun demir yolu hattı olan söz konusu projenin, Doğu Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkileri de geliştirmesi bekleniyor. Etiyopya'nın ithalat ve ihracatının yüzde 90'ını Cibuti Limanı üzerinden gerçekleştirmesi ise hattı ülke için ayrıca önemli kılıyor.

Toplamda 756 kilometre uzunluğundaki demir yolu ağı, Çinli CREC ve CCECC firmaları tarafından inşa edildi. Yaklaşık 3,4 milyar dolara mal olan ve Afrika'nın ilk elektrikli demir yolu olma özelliği taşıyan hattın yapım maliyetinin yüzde 70'i China Exim Bank tarafından karşılandı.