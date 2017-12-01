Afrika'dan 50 milyon kişiye istihdam hedefi

Afrika Kalkınma Bankası (AFDB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, AFDB Başkanı Akinvumi Adesina'nın Afrika'da gelecek 10 yıl içinde 25 milyon kişilik yeni iş imkanı oluşturulmasını ve işsiz 50 milyon kişinin istihdam edilmesini hedefleyen bir "misyon" görevlendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, gençlerden oluşan misyonun bu kapsamda, tarım, telekomünikasyon, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerle ilgili yaratıcı fikirler oluşturacağı ifade edildi.

Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen 5. Afrika Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi'nde konuşan Adesina , "Bu proje Afrika için çok önemli. Gençlerin işsizlik sorununu çözersek Afrika ekonomisi yüzde 10-20 oranında artar." ifadesini kullandı.

Her yıl 13 milyon Afrikalı gencin iş dünyasına girdiğini ancak bunlardan sadece 3 milyonunun uygun koşullarda çalışabildiğini söyleyen Adesina, istatistiklere dayanarak 66 milyon Afrikalı gencin günde 2 dolardan az kazandığına dikkati çekti.

Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde "Kalıcı Bir Gelecek İçin Gençliğe Yatırım Yapmak" temasıyla 5'incisi düzenlenen zirve dün sona erdi.

Kaynak: AA