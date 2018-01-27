Afrika'daki okullar FETÖ'den temizleniyor

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz, Vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yavuz, saha çalışmalarına bir yıl önce başladıklarını, bu kapsamda Afrika'nın tamamında hızla müzakereler yürüttüklerini dile getirdi.

"Şu ana kadar 26 ülke ile mutabakat zaptımızı imzaladık, 16 ülkede okulları devraldık. An itibariyle 8 bin 900 öğrencimizle eğitime devam ediyoruz."

Yavuz, Mali'deki 2 bin 500 öğrenciye hizmet veren 20 bina ile 18 okulun devir işlemlerinin 2 ay önce tamamlandığını söyledi.

Batı Afrika ülkesi olan Mali'deki çalışmalar Maarif Vakfı'nın dünyadaki en büyük atılımlarından biri. Zira FETÖ'nün Afrika'daki en büyük okullarının Mali'de olduğu biliniyor.

Terör örgütünün her yerdeki okullarını almaya devam edeceklerini ifade eden Yavuz, Nijer ve Somali'de devraldıkları okullarda ilk mezunlarını verdiklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye Maarif Vakfı

İnsanlığın ortak birikimini ve Anadolu'nun kadim irfan geleneğini esas alan kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmek misyonuyla 17 Haziran 2016 tarihinde kurulan Vakıf, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş pozisyonunda bulunuyor.

Kar amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan Vakıf, okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin her aşamasında faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA