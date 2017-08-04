Afrika'da gıda güvenliği tırtıl tehdidi altında

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Yardımcısı Thomas Kwesi, Afrika kıtasında çok sayıda ülkede tarım alanlarına zarar veren tırtılların gıda güvenliğini tehdit edecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kwesi, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’daki Afrika Birliği Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Afrika Birliği’nin tarım alanlarındaki tırtıl saldırılarının yarattığı tehdidi ciddiye aldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile tırtıl tehdidi hakkında istişarelerinde bulunduğunu belirten Kwesi, tüm üye ülkelerin ve halkın bu konuda bilinçli olması gerektiğini belirtti.

Kwesi, Afrika kıtasının hali hazırda büyük bir gıda kriziyle baş etmeye çalıştığını hatırlatarak, "Eğer bu haşerenin yayılması önlenmezse, yayılma bütün kıtadaki gıda güvenliğini tehdit edecek ciddi bir potansiyele sahip." dedi.

Haşerenin önlenebilmesi için siyasi irade ile ilgili kuruluşlar arasında bilgi paylaşımının gerekli olduğunu kaydeden Kwesi, kıtadaki tüm ülkelere Afrika Birliği ile işbirliği yapma ve düzenli olarak bilgi paylaşımı çağrısında bulundu.

BM Tarım ve Gıda Örgütü Afrika Birliği Temsilcisi Patrick Kormawa ise tırtıl tehdidi hakkında genel bilgiler paylaşarak, çiftçilerin saldırıların önüne geçilmesi için büyük bir desteğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Basın toplantısında paylaşılan haritaya göre, tırtılların kıtadaki Sahra Altı ülkelerinin hemen hemen hepsine ulaştığı görülüyor.

Güney Amerika'ya özgü, “spodoptera frugiperda” adlı tırtıllar, Afrika'da ilk kez 2016 yılında Nijerya, Sao Tome ve Benin gibi ülkelerde görüldü.

Tırtıllardan çıkan güveler, bir gecede 100 kilometre uçarak kolaylıkla uzak bölgelere yayılabiliyor.

Yaklaşık 80 türde ürüne zarar verebilen tırtılların daha çok mısır, soya fasulyesi ve patates gibi ürünlere zarar verdiği belirtiliyor.