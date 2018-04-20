Afrika ülkesi adını değiştiriyor

Ülkenin kralı Mswati III, ülkenin adının bundan sonra “Kingdom of eSwatini” olduğunu duyurdu. eSwatini ismi, yerel dilde "Swazi'nin yeri" anlamına geliyor.

İngiltere sömürgeciliğinden bağımsızlığını ilan eden pek çok ülkenin aksine Svaziland, sömürge altında geçen 60 yılın ardından adını değiştirmemişti.

Ülkesinin adını Svaziland’dan eSvazini Krallığı’na çeviren Mswati’nin bu kararı almasının arkasında İngilizce adı Swaziland olan ülke ile İsviçre’nin İngilizcesinin yani Switzerland’ın aynı olması da yatıyor.

Kaynak: AFP