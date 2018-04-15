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Afrika Birliği'nden Suriye açıklaması

Afrika Birliği, Suriye'de kimyasal silah kullanıma karşı yapılan herhangi bir müdahalenin "yadsınamaz deliller temelinde" olması gerektiğini belirtti.

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Afrika Birliğinden Suriye açıklaması

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Birliğin Suriye'deki gelişmeleri endişeyle takip ettiği ve her türlü kimyasal silah ve uluslararası hukuk tarafından yasaklanan diğer silahların kullanımını güçlü şekilde kınadığı ifade edildi.

Bu tür silahların kullanımına yönelik herhangi bir girişimin yetkin, bağımsız ve güvenilir bir oluşum tarafından toplanan "somut delillere dayanarak" yapılmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, Afrika'nın BM Güvenlik Konseyinden özellikle de daimi temsilcilerden farklılıkları kenara koymalarını beklediği kaydedildi.

Açıklamada, Suriye halkının çok uzun süredir acılar çektiği ve bu güç durum karşısında gerçekleştirilecek tek mantıklı eylem planının ise Suriye halkının çıkarları temelinde kalıcı bir siyasi çözüm bulmak için uluslararası çabaların kuvvetlendirilmesi olacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, somut delil, Afrika Birliği
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