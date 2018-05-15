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Afrika Birliği'nden İsrail’e kınama

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Filistinlilere orantısız güç kullanan İsrail ordusunu şiddetli şekilde kınadı.

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Afrika Birliğinden İsraile kınama

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrası Filistin topraklarında görülen mevcut ortamdan derin endişe duyduğunu belirtti.

"İsrail ordusunun 50’den fazla Filistinli göstericinin ölümüne yol açan orantısız güç kullanımını şiddetli şekilde kınıyorum.” ifadesini kullanan Muhammed, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının, bölgedeki tansiyonun daha fazla artmasına ve İsrail-Filistin çatışmasına yönelik çözüm arayışını güçleştirmeye yarayabileceğini vurguladı.

Komisyon Başkanı Muhammed, Afrika Birliğinin bağımsız, egemen ve başkenti Doğu Kudüs olan meşru bir devlet arayışındaki Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, çatışmaya iki devletli ve adil bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyuna çağrı yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: kudüs, İsrail-Filistin çatışması, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhamme, abd
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