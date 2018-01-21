  • 21 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.658
  • BIST 115147.06
    ALTIN 163.15
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afganistan'ın başkenti Kabil'de otele terör saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de otele terör saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir otele düzenlenen terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı. 4 teröristten 3'ü ölü ele geçirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afganistanın başkenti Kabilde otele terör saldırısı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, silahlı saldırganların otele düzenlediği baskında aralarında bir yabancı uyruklunun da bulunduğu en az 5 sivilin öldüğünü açıkladı.

Saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 6 kişinin yaralandı, otelden 41'i yabancı uyruklu 150'den fazla kişi kurtarıldı.

4 kişi oldukları tahmin edilen saldırganlardan 3'ünün ölü ele geçirildi, güvenlik güçleri otel içerişinde saklanan başka saldırgan olup olmadığını belirlemek için oda oda arama yaptı.


Saldırganların otele nasıl girdiği soruşturuluyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yerel saatle 21.00 sularında otele giren saldırganlar, rastgele ateş açtı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından çıkan çatışma 12 saat sürdü. Konuklardan bazılarını rehin alan saldırganlar, odaları ateşe verdi. Konukların büyük bölümü üst katlara kaçarak kendilerini korumaya çalıştı.

Türkiye'den terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

AA
 

Etiketler: terör saldırısı, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER