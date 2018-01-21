Afganistan'ın başkenti Kabil'de otele terör saldırısı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, silahlı saldırganların otele düzenlediği baskında aralarında bir yabancı uyruklunun da bulunduğu en az 5 sivilin öldüğünü açıkladı.

Saldırıda 3'ü güvenlik görevlisi 6 kişinin yaralandı, otelden 41'i yabancı uyruklu 150'den fazla kişi kurtarıldı.

4 kişi oldukları tahmin edilen saldırganlardan 3'ünün ölü ele geçirildi, güvenlik güçleri otel içerişinde saklanan başka saldırgan olup olmadığını belirlemek için oda oda arama yaptı.



Saldırganların otele nasıl girdiği soruşturuluyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yerel saatle 21.00 sularında otele giren saldırganlar, rastgele ateş açtı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından çıkan çatışma 12 saat sürdü. Konuklardan bazılarını rehin alan saldırganlar, odaları ateşe verdi. Konukların büyük bölümü üst katlara kaçarak kendilerini korumaya çalıştı.

Türkiye'den terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

AA

