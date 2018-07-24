Afganistan'ın Başkenti Kabil'de 2 patlama oldu

Afganistan’ın başkenti Kabil'de birkaç dakika arayla 2 patlama meydana geldi.

Patlamalarla ilgili açıklama yapan Afgan polisi, ilk patlamanın, bir füzenin Kabil’in batısında yerleşim yerine düşmesi sonucu olduğunu ve en az 4 kişinin yaralandığını aktardı.

İkinci patlamanın sebebi araştırılıyor.

İntihar saldırısı düzenlenmişti

Bir süredir Türkiye'de bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşit Dostum'u taşıyan uçağın dün Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından, havaalanı civarında bir patlama meydana gelmişti.

Dostum, intihar saldırısı sonucu gerçekleştiği anlaşılan patlamada, ilk belirlemelere göre kendisini koruyan güvenlik görevlilerinden 9'unun hayatını kaybettiğini ve yaralananlar olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Reuters