Afganistan'dan Afrin şehitlerine hatim duası

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan Türkmen Şura kursunda yapılan duaya TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatör Yardımcısı Savaş Gündüz, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Afganistan Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, Afganistan Türkmenleri İslami Birleşik Şurası Başkan Yardımcısı Abdüssamed Kerim Harus ve kursiyerler katıldı.
Törende konuşan Harus, Afganistan Türkmenleri olarak Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi.
TSK'nın Afrin'de tarih yazdığına işaret eden Harus, ''Operasyonda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.'' dedi.
Tören, Alpkıray'ın okuduğu duayla sona erdi.
Kaynak: AA