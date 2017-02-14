Afganistan'daki hava saldırıları

Birleşmiş Milletler'in Afganistan temsilciliği UNAMA, NATO birliklerinin 9 ve 10 Şubat'ta Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlediği hava saldırılarında 18 sivilin öldüğünü açıkladı.

UNAMA tarafından yapılan açıklamada, Sangin ilçesinde Taliban'a yönelik hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Gücü Komutanlığının soruşturma başlattığı kaydedildi.

ABD önderliğindeki koalisyonun hava operasyonları, son dönemde artan Taliban saldırılarına karşılık olarak düzenlenmişti.

Saldırının ardından yerel yetkililer, 20 sivilin öldüğünü söylemişti.