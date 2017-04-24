ABD Savunma Bakanı James Mattis, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Devlet Başkanı Eşref Gani ve NATO'nun Afganistan'daki birliklerinin komutanı John Nicholson ile bir araya geldi.

Gani'nin Devlet Başkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği Mattis, geçen cuma günü Belh vilayetindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığına düzenlenen saldırının "insanlık dışı" olduğunu belirterek saldırıyla ilgili ABD halkının üzüntüsünü dile getirdi.

ABD'nin Afganistan'daki görevinin devam ettiğini söyleyen Mattis, Afganistan halkı ve devletinin yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

James Mattis, Afganistan'ın ABD için önemli olduğunu vurgulayarak bu ülkeye tecrübeli kişileri gönderdiklerini belirtti.

''Biz Afgan ortaklarımızla diplomasi ve askeri ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz'' diyen Mattis, ABD'nin Afganistan'da kötü amaçla bulunmadığını kaydetti.

"Afganistan'daki durum sadece iç savaştan ibaret değil"

Afganistan Devlet Başkanı Gani de Afganistan'daki durumun sadece iç savaştan ibaret olmadığını, Afgan güvenlik güçlerinin uluslararası terörizmle mücadele ettiğini vurguladı.

Teröristlerin Afganistan'ı kullanmak istediğine işaret eden Gani, güvenlik güçlerinin teröristlerin amacına ulaşmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Başkan Gani, terör örgütlerinin Afganistan'da son 6 ayda verdiği kaybın geçen 15 yıla göre daha da fazla olduğuna dikkati çekerek "Teröristler dünya için bir tehdittir, onlara karşı ortak mücadele vermemiz lazım." dedi.

Mattis-Nicholson görüşmesi

ABD Savunma Bakanı Mattis, NATO'nun Afganistan'daki birliklerinin komutanı Nicholson ile de kısa bir görüşme yaptı.

Mattis, görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, Afganistan ziyaretinin amacının ülkedeki güvenliği değerlendirmek olduğunu söyledi.

Afganistan'ın geleceği için ortak mücadele vereceklerinin belirten Mattis, ''Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'da faaliyetine izin vermeyiz. Eğer bu ülkede faaliyet etmek isterlerse biz onları yok ederiz." diye konuştu.

Bakan Mattis, Afganistan halkının da artık Taliban'ın tekrar iktidara gelmesini istemediğini sözlerine ekledi.

Mattis'in ziyareti, ABD'nin Afganistan'daki terör örgütü DEAŞ üyelerinin saklandığı tünellere ve mağaralara ordusundaki en büyük konvansiyonel bombayı atmasının üzerinden iki hafta geçmeden gerçekleşiyor.

ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 9 bin 800 askeri bulunuyor.