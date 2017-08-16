Afganistan'da Taliban'a operasyon

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanlarına operasyon düzenlendi.
Kunduz'daki 20. Pamir Komutanlığından yapılan açıklamada, Kunduz'un Çardere ilçesinde Taliban'a karşı yürütülen operasyonda 10 militanın öldürüldüğü ifade edildi.
Öldürülenlerden ikisinin örgütün bölgedeki elebaşlarından olduğuna dikkat çekilen açıklamada, operasyonda 8 örgüt üyesinin de yaralandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca yol kenarına yerleştirilen 5 mayının operasyonda imha edildiği bildirildi.
Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı. AA