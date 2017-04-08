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Afganistan'da Taliban'a operasyon

Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde gerçekleştirilen hava saldırısında, Taliban'ın bölge yöneticilerinden Asadullah Mazlumyar ile 12 örgüt üyesinin öldürüldü.

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Afganistanda Talibana operasyon

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Daşti Arçi ilçesinde gerçekleştirilen hava saldırısında, Taliban'ın bölge yöneticilerinden Asadullah Mazlumyar ile 12 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

20. Pamir Komutanlığı Birinci Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayed Kurban Musavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının, Daşti Arçi'nin Mulla Kuli bölgesindeki Taliban mevzilerini bombaladığını belirtti.

Saldırıda, örgüt yöneticilerinden Asadullah Mazlumyar ile 12 örgüt üyesinin öldüğünü kaydeden Musavi, öldürülen militanlardan 6'sının yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Sayed Kurban Musavi, bölgede havadan ve karadan operasyonların sürdüğünü vurguladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda sadece 4 militanın öldüğünü, Asadullah Mazlumyar'ın ise ölmediğini iddia etti. AA

Etiketler: Afganistan, taliban, operasyon
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