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Afganistan'da Taliban'a darbe! 15 militan öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde, Taliban örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

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Afganistanda Talibana darbe! 15 militan öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinde, Taliban örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 15 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Ülkenin doğusundaki 201. Silab Kolordu Komutanlığı sözcüsü Şirin Aka Fakiri, güvenlik güçlerinin, Lagman'ın Alişeng ilçesinde havadan ve karadan gerçekleştirdiği operasyonda 15 Taliban militanının öldürüldüğünü söyledi.

Operasyonda 7 örgüt üyesinin yaralandığını kaydeden Fakiri, operasyonların bölgede devam ettiğini belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler: Afganistan, Taliban militanları
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