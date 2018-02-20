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Afganistan'da Taliban saldırısı: 8 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Balabuluk ilçesindeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin öldüğü bildirildi.

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Afganistanda Taliban saldırısı: 8 polis öldü

Afganistan'da Taliban terör örgütü saldırılarını sürdürüyor.

Farah Valiliği sözcüsü Muhammed Nasır Mehri, militanların, ilçedeki polis karakoluna saldırması sonucu 8 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının ardından bölgeye ulaşan takviye birlikler ve militanlar arasında çatışma çıktığını ifade eden Mehri, çatışmada 13 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Görgü tanıkları, saldırıda 20 polisin yaşamını yitirdiğini bildirirken, Taliban'dan yapılan açıklamada saldırıda 26 polisin öldüğü ve 3 karakolun kontrolünün ele geçirildiği iddia edildi.

Afganistan'da patlama: 3 ölü

Öte yandan, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde bir restoranın ikinci katında bulunan aşiret liderlerinden birinin çalışma ofisine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Patlamada 2 kişi de yaralanırken, ölen ve yaralananların hepsinin sivil olduğu belirtildi.

Restorana düzenlenen saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, taliban, Afganistan
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