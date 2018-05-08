Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Marof ilçesinde Taliban militanları, polislerin araç konvoyuna saldırı düzenledi. Saldırıda 5 polis hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ziya Durani, militanların, ilçede devriye gezen polis konvoyuna ağır silahlarla saldırdığını belirtti.

Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Durani, 9 polisin yaralandığını söyledi.

Durani, saldırının ardından çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğünü, 11'inin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA