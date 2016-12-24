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Afganistan'da Taliban polis karakoluna saldırdı: 10 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısında yer alan Farah vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 10 polis hayatını kaybetti.

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Afganistanda Taliban polis karakoluna saldırdı: 10 ölü

Farah İl Şura Başkanı Cemile Amini, militanların, Farah'ın Şemalgah bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Saldırı sonucu 10 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Amini, saldırının ardından militanların, karakoldaki silahları alarak bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Farah Valiliği sözcüsü Naser Mehri de saldırının ardından çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü, 4'ünün de yaralandığını bildirdi.

Taliban örgütü, saldırıda ölenlerden birinin karakol komutanı olduğunu, 5 polisin de yaralandığını öne sürdü. AA

Etiketler: Afganistan, Taliban militanları
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