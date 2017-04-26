Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 7 polis öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ve Hoca Bahauddin ilçelerindeki polis karakollarına Taliban militanlarının yaptığı saldırıda, 7 polis öldü, 11 militan etkisiz hale getirildi.

Tahar Valisi Muhammad Yasin Ziya, militanların, Darkad ve Hoca Bahauddin ilçelerindeki polis karakollarına toplu saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Ziya, çıkan çatışmada 11 militanın etkisiz hale getirildiğini, 21 militanın yaralandığını söyledi.

Ziya, bölgede çatışmanın sürdüğünü bildirdi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 17 polisin öldüğünü, 8 polis karakolunun kontrolünün de ele geçirildiğini iddia etti.