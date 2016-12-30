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Afganistan'da Taliban karakola saldırdı

Taliban militanları, Afganistan'ın İran sınırında bulunan Farah vilayetinde polis karakoluna saldırı düzenledi.

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Afganistanda Taliban karakola saldırdı
Taliban militanları, Afganistan'ın İran sınırında bulunan Farah vilayetinde polis karakoluna saldırı düzenledi.
 
Ülkenin batısındaki Polis Birlikleri Sözcüsü Abdul Ahad Velizade, militanların, Farah'ın merkezine yakın bir bölgede bulunan Masav polis karakoluna saldırdığını belirtti.
 
Saldırıda 9 polis ile 2 sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Velizade, militanların karakoldaki silahları alarak bölgeden uzaklaştığını söyledi.
 
Farah Valiliği sözcüsü Naser Mehri de saldırının ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğünü kaydetti. AA
Etiketler: Afganistan, taliban, saldırı
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