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Afganistan'da Taliban 33 işçiyi kaçırdı

Afganistan Kandahar'da yol inşasında çalışan 13 teknisyen ve teknisyenleri koruyan 20 koruma Taliban militanları tarafından kaçırıldı.

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Afganistanda Taliban 33 işçiyi kaçırdı

Afganistan Kandahar valiliği sözcüsü Davut Ahmadi, Taliban militanlarının, Kandahar'ın Spin Buldek ilçesinde bir yol yapım şirketine silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Ahmadi, militanların yol inşasında çalışan 13 teknisyen ile 20 korumayı kaçırdığını belirtti.

Çatışmalarda 4 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

İşçileri kurtarmak için gelen polisler ile militanlar arasında çatışma yaşandığını kaydeden Ahmadi, çatışmada 4 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin de yaralandığını söyledi.

Ahmedi, nereye götürüldüğü bilinmeyen teknisyen ve korumaların kurtarılması için çalışma başlatıldığını vurguladı.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: taliban, militan, kaçırıldı, işçi, Afganistan
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