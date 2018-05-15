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Afganistan'da sel felaketleri: 11 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan ve Sar-i Pul vilayetlerinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistanda sel felaketleri: 11 ölü

Samangan Valiliği sözcüsü Siddik Azizi, Samangan'da birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu belirtti.

Sel sularına kapılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Azizi, 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Azizi, sel nedeniyle onlarca evin de tahrip olduğunu kaydetti.

Sar-i Pul'da 4 ölü

Öte yandan Sar-i Pul Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Azizurahman Aymak, Sar-i Pul'daki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiden de haber alınamadığını vurguladı.

Aymak, yaklaşık 200 hayvanın telef olduğu selde yüzlerce hektar tarlanın da sular altında kaldığını aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan, sel
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