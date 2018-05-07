Afganistan'da seçim merkezine saldırı: 17 ölü, 37 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Host vilayetinin Emniyet Müdürü Abdul Hannan, seçim merkezi olarak da kullanılan Host'un merkezindeki Yakubi Camii'ne yerleştirilen bombanın, dün öğle namazı çıkışında patlatıldığını açıkladı.
Hannan, saldırıda ölenlerin sayısının 17'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 37 olduğunu söyledi.
Saldırıda, dün 10 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Seçim merkezi olarak kullanılan camide seçmenler, 20 Ekim 2018'de düzenlenecek parlamento seçimleri için kayıtlarını yaptırıyor.
İki hafta önce de terör örgütü DEAŞ'ın başkent Kabil'deki bir seçim merkezine düzenlediği intihar saldırısında 57 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA