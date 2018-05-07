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Afganistan'da seçim merkezine saldırı: 17 ölü, 37 yaralı

Afganistan'ın doğusunda seçim merkezi olarak da kullanılan bir camiye dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.