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Afganistan'da Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı istifa etti

Afganistan'da Savunma Bakanı Abdullah Habibi ile Genelkurmay Başkanı Kadem Şah Şahim, geçen cuma komutanlığına düzenlenen saldırının ardından istifa ettiği bildirildi.

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Afganistanda Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı istifa etti

Afganistan'da Savunma Bakanı Abdullah Habibi ile Genelkurmay Başkanı Kadem Şah Şahim, geçen cuma Behl vilayetindeki kolordu komutanlığına düzenlenen ve 140 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından istifa ettiği bildirildi.

Afgan yetkililer yaptıkları açıklamada, kolordu komutanlığına düzenlenen saldırının ardından Savunma Bakanı Habibi ve Genelkurmay Başkanı Şahim'in istifalarını sunduklarını belirtti. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Habibi ve Şahim'in istifalarını kabul ettiği kaydedildi.

Asker üniformalı 10 Taliban üyesi gecen cuma öğle saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Behl vilayetinde konuşlu 209. Şahin Kolordu Komutanlığına silahlı saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada 140 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, eylem öncesinde kolorduda görevli 4 asker aracılığıyla bölgede keşif yaptıklarını iddia etmişti.

Etiketler: Afganistan, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı istifa
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