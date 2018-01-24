  • 24 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.75
    EURO 4.63
  • BIST 118971.04
    ALTIN 162.898
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afganistan'da 'Save The Children'ın ofisine intihar saldırısı

Afganistan'da 'Save The Children'ın ofisine intihar saldırısı

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın (Çocukları Kurtarın) ofisini hedef alan intihar saldırısında 12 kişinin yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afganistanda Save The Childrenın ofisine intihar saldırısı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde meydana gelen saldırıya ilişkin valilikten açıklama geldi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Celalabad kentindeki ofisi hedef alan 4 saldırgandan birisinin üzerindeki bombayı girişte patlattığını, diğer 3'ünün içeri girerek rastgele ateş açtığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını kaydeden Hogyani, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın devam ettiğini açıkladı.

Görgü tanıkları, saldırganların ağır silahlar kullandığını ve ofisten alevler yükseldiğini söyledi.

Ofisin olduğu bölgeye çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.

Afganistan'da iki gün önce başkent Kabil'deki İnternational Oteli'ne düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü yabancı 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, DEAŞ, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER