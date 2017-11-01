Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'da yakıt taşıyan bir tankere yerleştirilen bombanın, Çarikar şehrinde patladığını belirtti.

Patlama sonucu bölgeden geçen bir yolcu otobüsüyle bazı küçük araçların yandığını ifade eden Mamuzay, olayda ilk belirlemelere göre araçların içinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Parvan vilayeti Emniyet Müdürü General Zaman Mamuzay, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kötü olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini vurguladı.

Kaynak: AA