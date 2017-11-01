  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Afganistan'da patlama: 8 ölü

Afganistan'ın Parvan vilayetinin merkezi Çarikar şehrinde yakıt taşıyan bir tankere yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bölgedeki araçların yandığı bildirildi.

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Afganistanda patlama: 8 ölü

Afganistan'da yakıt taşıyan bir tankere yerleştirilen bombanın, Çarikar şehrinde patladığını belirtti.

Patlama sonucu bölgeden geçen bir yolcu otobüsüyle bazı küçük araçların yandığını ifade eden Mamuzay, olayda ilk belirlemelere göre araçların içinde bulunan 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Parvan vilayeti Emniyet Müdürü General Zaman Mamuzay, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kötü olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afganistan'da patlama
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