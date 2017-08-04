  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı

Başkent Kabil'de, NATO birliklerinin konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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Afganistanda NATO konvoyuna saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karabağ ilçesinde NATO birliklerinin konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yetkililer, üzerinde kadın kıyafeti bulunan bir kişinin, Karabağ kaymakamlık binası yakınlarında devriye gezen NATO askeri konvoyuna yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini bildirdi.

Saldırıda 3 sivil ile bir NATO askerinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırıda 1 askerin öldüğü, 1 tercüman ile 5 NATO askerinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, yaralıların ABD'nin Bagram Hava Üssü'ndeki hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 11 ABD askerinin öldüğünü iddia etti.

İki gün önce de ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyu intihar saldırganının hedefi olmuş ve Taliban'ın üstlendiği saldırıda 2 Amerikan askeri ölmüştü. AA

Etiketler: Afganistan, nato konvoyu, saldırı
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