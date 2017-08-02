  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.533
    EURO 4.188
  • BIST 106588.96
    ALTIN 143.859
Buradasınız : » » Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı

Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyunu hedef alan intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afganistanda NATO konvoyuna saldırı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyunu hedef alan intihar saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Güvenlik yetkilileri, intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla Kandahar'ın Şurandam bölgesinden geçen NATO konvoyunu hedef aldığını açıkladı.

Saldırıda konvoydaki 2 aracın kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Afganistan'daki NATO kuvvetlerinden yapılan açıklamada, saldırıda yabancı askerlerden ölenlerin olduğu ancak sayısının daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Saldırıya uğrayan NATO askerlerinin kimlikleri henüz açıklanmazken Kandahar'da daha çok ABD askerleri görev yapıyor.

Etiketler: Afganistan, nato konvoyu, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER