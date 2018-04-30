  • 30 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.049
    EURO 4.891
  • BIST 107045.42
    ALTIN 170.931
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı: 11 ölü, 16 yaralı

Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı: 11 ölü, 16 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde NATO konvoyuna intihar saldırısında 11 sivil hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afganistanda NATO konvoyuna saldırı: 11 ölü, 16 yaralı

Afganistan'da art arda meydana gelen saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu seferki saldırının hedefinde Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde devriye gezen NATO konvoyu vardı.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Basın Danışmanı Kasim Afgan, intihar eylemcisinin bomba yüklü araçla NATO bünyesinde görev yapan ve Daman ilçesinde devriye gezen Romanyalı askerlerin konvoyunu hedef aldığını açıkladı.

Basın Danışmanı Afgan, saldırıda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralananlar arasında 5 Romanyalı asker de var.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, nato, intihar, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER