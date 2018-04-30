Afganistan'da NATO konvoyuna saldırı: 11 ölü, 16 yaralı

Afganistan'da art arda meydana gelen saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu seferki saldırının hedefinde Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde devriye gezen NATO konvoyu vardı.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Basın Danışmanı Kasim Afgan, intihar eylemcisinin bomba yüklü araçla NATO bünyesinde görev yapan ve Daman ilçesinde devriye gezen Romanyalı askerlerin konvoyunu hedef aldığını açıkladı.

Basın Danışmanı Afgan, saldırıda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin yaralandığını aktardı.

Yaralananlar arasında 5 Romanyalı asker de var.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA