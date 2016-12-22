Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.676
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.744

Kapat
Buradasınız : » » Afganistan'da milletvekilinin evine saldırı: 5 ölü

Afganistan'da milletvekilinin evine saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Helmand milletvekilinin evine düzenlenen saldırıda beş kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Afganistanda milletvekilinin evine saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, Helmand Milletvekili Mir Veli'nin Hoşal Han Mine bölgesindeki evine saldırı düzenlendiğini açıkladı. Dün akşam saatlerinde üç saldırgandan birinin evin girişinde kendini patlattığını ifade eden yetkililer, diğer iki saldırganın eve girerek etrafa ateş etmeye başladığını belirtti.

Saldırıda milletvekilinin üç korumasıyla ailesinden iki kişinin yaşamını yitirdiği, saldırganların sabah saatlerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Saldırının, milletvekilinin evinde üst düzey yerel yetkililerin toplantı yaptığı sırada düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban örgütünün sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırıda 20 kişinin öldüğünü iddia etti.

Etiketler: saldırı, Kabil, Helmand milletvekili, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER