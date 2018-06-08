Afganistan’da milletvekilinin evine saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

Afganistan’ın doğusunda Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde sabah erken saatlerde bir milletvekilinin evine intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 2 sivil ve 1 polis memuru olmak üzere 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Nangarhar Vali Sözcüsü Attaullah Khogyanai, milletvekili Faridoon Momand’ın o sırada evde olmadığını duyurdu. Saldırının ise patlayıcı yüklü yelek giyen kişiler tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

Khogyanai, "Saldırıda 1 polis ve 2 sivil öldürüldü. Bir çocuk dahil olmak üzere 5 sivil yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" dedi. Olay esnasında polisin, bir saldırganı ateş açarak vurduğu aktarıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İHA