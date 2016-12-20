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Afganistan'da Kızılhaç görevlisi kaçırıldı

Afganistan'ın Kunduz vilayetinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlisi bir kişinin kaçırıldığı bildirildi.

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Afganistanda Kızılhaç görevlisi kaçırıldı

Afganistan'da Kunduz Emniyet Müdürü General Kasim Cengelbağ, Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerinin Kunduz'dan Baglan'a doğru giderken Kunduz'un Ali Abad bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce araçlarının durdurulduğunu belirtti.

Aracı durduran silahlı kişilerin bir görevliyi kaçırdığını ifade eden Cengelbağ, konuyla ilgili araştırma başlatıldığını söyledi.

Cengelbağ, kaçırılan görevlinin serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığını sözlerine ekledi.

Olayı henüz üstlenen olmadı. AA

Etiketler: Afganistan, Kızılhaç görevlisi, Kunduz vilayeti
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