Afganistan'da ikinci patlama: 4 kişi hayatını kaybetti

Yerel basında yer alan haberlere göre ilk patlamada 6 kişi yaralanırken, ikinci patlamada 4 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı. Saldırının motosikletli bir canlı bomba tarafından yapıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, yetkililerin olay yerine ambulans gönderdiklerini söyleyerek, patlamada 4 kişinin öldüğünü doğruladı.

İlk patlamada 6 kişi yaralanmıştı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde seçim merkezine yönelik bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters