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Afganistan'da ikinci patlama: 25 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da 60 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından iki patlama daha meydana geldi. Patlamalarda aralarında gazetecilerin de bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistanda ikinci patlama: 25 kişi hayatını kaybetti

Kabil'de motosikletli bir canlı bomba tarafından yapılan saldırıda aralarında Fransız Haber Ajansı AFP ve Al Jazeera muhabirlerinin de bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 45'e yükseldi. Yaralılar arasında başka gazeteciler de bulunuyor.

Daha önce yerel medyada yer alan haberlerde 21 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

 

 

Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İlk patlamada 6 kişi yaralanmıştı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde seçim merkezine yönelik bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: patlama, Kabil, Afganistan
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