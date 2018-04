Afganistan'da ikinci patlama: 25 kişi hayatını kaybetti

Kabil'de motosikletli bir canlı bomba tarafından yapılan saldırıda aralarında Fransız Haber Ajansı AFP ve Al Jazeera muhabirlerinin de bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 45'e yükseldi. Yaralılar arasında başka gazeteciler de bulunuyor.

Daha önce yerel medyada yer alan haberlerde 21 kişinin öldüğü 27 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9