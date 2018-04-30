  • 30 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.048
    EURO 4.913
  • BIST 107614.27
    ALTIN 171.609
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Afganistan'da ikinci patlama: 21 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da ikinci patlama: 21 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 60 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından iki patlama daha meydana geldi. Patlamalarda 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Afganistanda ikinci patlama: 21 kişi hayatını kaybetti

Kabil'de motosikletli bir canlı bomba tarafından yapılan saldırıda aralarında Fransız Haber Ajansı AFP foto muhabirinin de bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, yetkililerin olay yerine ambulans gönderdiklerini söyleyerek, ilk patlamada 4 kişinin öldüğünü doğruladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 21 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bir önceki patlamada yaralananlarla birlikte ölü sayısı 33'e yükseldi.

Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İlk patlamada 6 kişi yaralanmıştı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde seçim merkezine yönelik bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: patlama, Kabil, Afganistan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER