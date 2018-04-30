Afganistan'da ikinci patlama: 21 kişi hayatını kaybetti

Kabil'de motosikletli bir canlı bomba tarafından yapılan saldırıda aralarında Fransız Haber Ajansı AFP foto muhabirinin de bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, yetkililerin olay yerine ambulans gönderdiklerini söyleyerek, ilk patlamada 4 kişinin öldüğünü doğruladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise 21 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin yaralandığı ifade edildi. Bir önceki patlamada yaralananlarla birlikte ölü sayısı 33'e yükseldi.

Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İlk patlamada 6 kişi yaralanmıştı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde seçim merkezine yönelik bombalı saldırıda 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters