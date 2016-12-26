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Afganistan'da emniyet amirine saldırı

Helmand vilayetinin emniyet amirine bombalı saldırı düzenlendi.

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Afganistanda emniyet amirine saldırı

Helmand İstihbarat Başkanı Kerim Han, saldırganın, bomba yüklü aracı, Laşkargah şehrinin giriş kapısındaki polis karakolunu denetlemek için gelen Helmand Emniyet Amiri Haji Guli'nin aracına yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda bir polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Han, dört polisin yaralandığını söyledi.

Han, emniyet amirinin saldırıdan yara almadan kurtulduğunu kaydetti.

Helmand Hastanesi'nden yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan sekiz kişinin tedavi gördüğü bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Etiketler: Helmand vilayeti, emniyet amiri, bombalı saldırı, Afganistan
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