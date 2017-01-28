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Buradasınız : » » Afganistan'da DEAŞ'ın önemli bir komutanı öldürüldü

Afganistan'da DEAŞ'ın önemli bir komutanı öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde hava saldırılarında DEAŞ mensubu önemli bir komutan öldü 5 kişi ise yaralandı.

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Afganistanda DEAŞın önemli bir komutanı öldürüldü

Nangarhar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hazrat Huseyin Maşrikival, yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının, Nangarhar'ın Açin ilçesindeki DEAŞ mevzilerini bombaladığını belirtti.

Saldırıda terör örgütü DEAŞ'in önemli komutanlarından Kazi Şahid ile bir DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü ifade eden Maşrikival, 5 teröristin de yaralandığını söyledi.

Maşrikival, öte yandan Nangarhar'ın Hasaki Mine ilçesinde çıkan çatışmada 3 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü, ikisinin de yaralandığını kaydetti.

Etiketler: Afganistan, nato kuvvetleri, insansız hava aracı, hava saldırısı, DEAŞ
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