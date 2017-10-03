Afganistan'da DEAŞ ve Taliban operasyonları

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a mensup 10 kişi ve 5 Taliban militanının yakalandığı bildirildi.

Nangarhar Emniyet Müdürü Abdurahman Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 DEAŞ üyesinin Nangarhar'ın Şinvari ilçesindeki operasyon sonucu yakalandığını söyledi.

Teröristlerden ikisinin Pakistan vatandaşı olduğunu ifade eden Rahimi, operasyonda çok sayıda silah ve roket mermisinin de ele geçirildiğini belirtti.

Rahimi, operasyonlarda ayrıca eylem hazırlığındaki 5 Taliban militanının da yakalandığını kaydetti. Rahimi, Nangarhar'ın bazı ilçelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonların sürdüğünü dile getirdi.