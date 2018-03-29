Afganistan'da DEAŞ operasyonu: 9 terörist öldürüldü

Kuner Valiliği sözcüsü Feridullah Dehkan, Kuner'in Çapa Dere ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.
Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonda 6 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Dehkan, ayrıca örgüte ait silah deposunun da imha edildiğini söyledi.
Cüzcan'da 3 DEAŞ üyesi öldürüldü
Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, Cüzcan'ın Derzab ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.
Öldürülenlerin Özbekistan vatandaşı teröristler olduğunu dile getiren Haşi, bir DEAŞ militanının da sağ yakalandığını söyledi.
Kaynak: AA