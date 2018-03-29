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Afganistan'da DEAŞ operasyonu: 9 terörist öldürüldü

Afganistan'ın Kuner ve Cüzcan vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda 9 DEAŞ üyesi öldürüldü.

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Afganistanda DEAŞ operasyonu: 9 terörist öldürüldü

Kuner Valiliği sözcüsü Feridullah Dehkan, Kuner'in Çapa Dere ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen operasyonda 6 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Dehkan, ayrıca örgüte ait silah deposunun da imha edildiğini söyledi.

Cüzcan'da 3 DEAŞ üyesi öldürüldü

Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, Cüzcan'ın Derzab ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Öldürülenlerin Özbekistan vatandaşı teröristler olduğunu dile getiren Haşi, bir DEAŞ militanının da sağ yakalandığını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, DEAŞ, Afganistan
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