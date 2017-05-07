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Afganistan'da DEAŞ mevzileri bombalandı: 27 terörist öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ üyesi 27 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

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Afganistanda DEAŞ mevzileri bombalandı: 27 terörist öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen hava saldırısında DEAŞ üyesi 27 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, NATO bünyesinde görev yapan ABD kuvvetlerine ait insansız hava aracının, eyaletin Açin ilçesinin Mamand Dere ve Kandru Pişe bölgelerindeki DEAŞ mevzilerini bombaladığını söyledi.

Saldırıda 27 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Hogyani, 13 DEAŞ üyesinin de yaralandığını belirtti.

Hogyani, saldırıda sivillerin zarar görmediğini aktardı.

Etiketler: Afganistan, DEAŞ, hava saldırısı
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