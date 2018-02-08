Afganistan'da çatışmalar 1 milyondan fazla kişiyi yerinden etti

Norveç Mülteci komisyonunun (NRC) raporuna göre, Afganistan'da güvenlik sorunları nedeniyle geçen yıl her gün ortalama bin 200 kişi yerinden oldu.

Çatışmalar sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan kişilerin sayısında ciddi artış olduğuna işaret edilen raporda, son 2 yılda 1 milyondan fazla Afgan'ın evlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

NRC Genel Sekreteri Jan Egeland, Afganistan'ın hem siviller hem de yardım kuruluşlarının çalışanları için dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri haline geldiğini belirterek özellikle Avrupa'daki Afgan mültecilerin ülkelerine zorla geri gönderilmemesi gerektiğini kaydetti.

Egeland, "Afganistan bu dönemde mültecilerin zorla geri gönderileceği bir yer değil. Hal böyleyken Avrupa ülkeleri Afgan sığınmacıları zorla ülkelerine geri göndermeye devam ediyor. Bunu durdurmaları gerekir. Afganistan güvenli değil." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ekim 2001'de Afganistan'ı işgali ile başlayan süreç ülkedeki şiddet olaylarının artmasına neden oldu.

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, sivil kayıplarda her geçen yıl artışın yaşandığı Afganistan'da Ocak-Eylül 2017 dönemindeki saldırılarda 2 bin 640 sivil öldü, 5 bin 379 sivil yaralandı.

AA