Afganistan'da camiye bombalı saldırı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Hazara Şiilerinin gittiği camiye bombalı saldırı düzenlendi.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Herat'ın 7. Bölgesindeki İmam Bakır Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 6 kişinin yaralandığını ifade eden Farhad, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Saldırıyı henüz hiçbir örgüt üstlenmezken, 2 yıldır terör örgütü DEAŞ'ın özellikle Şiileri hedef alan saldırılarında önemli bir artış olduğu biliniyor. AA