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Afganistan'da camilere intihar saldırıları: 69 ölü

Afganistan'da bir günde iki camiye intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda 69 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistanda camilere intihar saldırıları: 69 ölü

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Afganistan'da, başkent Kabil'deki bir camiye yönelik gerçekleştirilen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği intihar saldırısının ardından, ülkenin batısındaki Gur vilayetinin Doline ilçesindeki bir camide de intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Doline Kaymakamı Ahmad Huseyin Danişyar, saldırganın, üzerine yerleştirdiği bombayı, ilçenin Hocagan bölgesindeki bir camide infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda 30 kişinin yaşamını yitirdiğini bildiren Danişyar, hayatını kaybedenler arasında bir korucu komutanının da bulunduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Başkent Kabil'de bugün bir camiye yönelik düzenlenen intihar saldırısında 39 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kabil, intihar saldırısı, cami
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