Afganistan'da bombalı saldırı: 96 ölü, 163 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil bir kez daha bombalı saldırıyla sarsıldı.

Saldırı, Kabil'de resmi binaların ve yabancı elçiliklerin bulunduğu bölgedeki polis kontrol noktasında meydana geldi. Bomba yüklü bir ambulans infilak ettirildi.

Patlamanın ardından gökyüzüne çıkan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. 96 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı saldırıyı Taliban üstlendi.

Başkent Kabil'de geçen hafta da bir otele silahlı saldırı düzenlenmişti. 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Taliban üstlenmişti.

NATO, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kabil'de gerçekleşen barbarca saldırı dehşet verici. Bu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Appalled by the barbaric attack in #Kabul. I strongly condemn this terrorist act. My thoughts are with the victims, their families and the Afghan people. #NATO stands with Afghanistan in our common fight against terrorism. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 27 Ocak 2018

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Afgan halkına başsağlığı dileyen Stoltenberg, NATO'nun terörle mücadelede Afganistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü ambulansla düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda ölenler nedeniyle Afganistan Hükümetine ve milletine başsağlığı dilendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kabil’de bugün meydana gelen terör saldırısı sonucunda birçok Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Masum sivilleri hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

ABD Başkanı Trump Kabil'deki terör saldırısını kınadı

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptıkları yazılı açıklamalarla Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısını kınadı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, "alçakça saldırıyı kınadığını" belirtti ve ABD'nin Afgan halkının ve yönetiminin yanında olduğunu bildirdi.

Trump, açıklamasında, "Taliban'ın vahşeti galip gelmeyecek. Tüm ülkeler Taliban'a karşı kararlı bir adım atmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Reuters, AA