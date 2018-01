Afganistan'da bombalı saldırı: 96 ölü, 163 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil bir kez daha bombalı saldırıyla sarsıldı.

Saldırı, Kabil'de resmi binaların ve yabancı elçiliklerin bulunduğu bölgedeki polis kontrol noktasında meydana geldi. Bomba yüklü bir ambulans infilak ettirildi.

Patlamanın ardından gökyüzüne çıkan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. 96 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı saldırıyı Taliban üstlendi.

Başkent Kabil'de geçen hafta da bir otele silahlı saldırı düzenlenmişti. 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Taliban üstlenmişti.

NATO, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kabil'de gerçekleşen barbarca saldırı dehşet verici. Bu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Appalled by the barbaric attack in #Kabul. I strongly condemn this terrorist act. My thoughts are with the victims, their families and the Afghan people. #NATO stands with Afghanistan in our common fight against terrorism.