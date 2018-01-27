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Afganistan'da bombalı saldırı: 95 ölü, 158 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda, 95 kişi hayatını kaybetti, 158 kişi yaralandı.

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Afganistanda bombalı saldırı: 95 ölü, 158 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil bir kez daha bombalı saldırıyla sarsıldı. 

Saldırı, Kabil'de resmi binaların ve yabancı elçiliklerin bulunduğu bölgedeki polis kontrol noktasında meydana geldi. Bomba yüklü bir ambulans infilak ettirildi. 

Patlamanın ardından gökyüzüne çıkan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. 95 kişinin yaşamını yitirdiği, 158 kişinin yaralandığı saldırıyı Taliban üstlendi.

Başkent Kabil'de geçen hafta da bir otele silahlı saldırı düzenlenmişti. 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı Taliban üstlenmişti.

NATO, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Kabil'de gerçekleşen barbarca saldırı dehşet verici. Bu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Afgan halkına başsağlığı dileyen Stoltenberg, NATO'nun terörle mücadelede Afganistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Kaynak: Reuters, AA

Etiketler: patlama, Kabil, Afganistan
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